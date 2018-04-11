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Esra Erol'un babasının fotoğrafıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı

Esra Erol'un babasının fotoğrafıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı

Esra Erol babasını fotoğrafı ile yaptığı duygusal “polis kızıyım” paylaşımı ile sosyal medyada rekor kırdı… Babası polis olan Esra Erol Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünde bakın neler yazdı;

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 09:54 - Güncelleme: 11-04-2018 09:54

Polis kızı Esra Erol’un yürekleri titreten paylaşımı instagram’da beğeni rekoru kırdı. Esra Erol Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım yaptı… Babasının polis üniformalı fotoğrafını instagram hesabına koyan Esra Erol yanına da şu satırları yazdı;

-Lojman hayatını, ekip arabasını,karakol kokusunu iyi bilirim. Gece nöbetinden gelen baba uyusun diye parmak ucunda dolaşmak konusunda üstadım. Arada bazen sakallı, bazen sakalsız, bazen üniformalı bazen üniformasız, bazen eve gelen,bazen uzun süre gelmeyen bir babanın kızıyım❤ Yeşil üniformasını da mavi üniformasını da şerefiyle taşıyan, mesleğine aşık ve ömrünü vermiş bir babanın kızıyım❤ Ve büyük fedakarlıklar ile görevini ifa eden #TürkPolisTeşkilatı ‘nın 173. kuruluş yıldönümü. Vatanımız uğruna şehit olan tüm kahraman polislerimizin ruhu şad olsun!

Esra Erol'un babası Seyfi Erol polis olarak uzun yıllar emniyette hizmet verdi. Esra Erol'un annesinin ismi de Necla Erol.  Esre Erol'un Bihter, Eda, Pervin ve Filiz isminde 4 kız kardeşi daha var.  Esra Erol'un iki kardeşi üvey (babasının ilk evliliğinden) iki kardeşi öz. 

Esra Erol eşi Ali Özbir ile 2010 yılında yaptığı evlilikten 2 erkek çocuğu annesi oldu. Büyük oğluna İdris Ali küçük oğluna da Ömer ismini verdi.

Esra Erol'un bilinmeyen kardeşi Bihter Erol'a bakın

 

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Esra Erol
ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? ATV'de evlilik programı ile ünlenen Esra Erol İstanbul doğumlu olsa da aslen Sinop Ayancıklıdır. Eşi Ali Özbir ünlü mafya babası Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in oğ

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