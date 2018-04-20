Esra Erol'dan Müge Anlı'ya olaylı derbi yanıtı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili ünlü program sunucusu Müge Anlı çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Karşılaşmayı tribünden takip eden Anlı, bu sabah yayınlanan programda Beşiktaşlı Tolga Zengin’in taraftarla yaşadığı gerginliği işaret ederek ‘meslekten men edilmeleri lazım’ demişti.

Müge Anlı'ya cevap ise koyu bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen Esra Erol'dan geldi. Her ne olursa olsun taraftarın futbolculara küfür etme hakkı olmadığını vurgulayan Erol, "Onların da duyguları var! Bir futbolcunun ölmüş annesine küfür etmek bizim geleneğimizde yoktur" dedi.