Esra Erol'daki sapkın tarikat olayı pes dedirtti! Meleklerle konuşuyormuş

ATV'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' programına meleklerle konuştuğu iddia edilen ve 4 kadınla çarpık bir ilişki yaşayan Ömer Kara olayı damgasını vurdu. Kızı Nagihan Durguç'un kendini ‘Ömer Bin Hattab’ olarak tanıtan Ömer Kara tarafından kandırıldığını söyleyen Meral Hanım, canlı yayına katılınca kan donduran detaylar bir bir ifşa oldu.
Şu anda 36 yaşında olan kızının 5 yıldır kendisinden uzaklaşmaya başladığını söyleyen Meral Hanım, "Kızım üniversiteyi bitirdikten sonra çok güzel bir şirkette çalışmaya başladı. Ancak bir arkadaşı vasıtasıyla Ömer Kara ile tanışınca hayatı altüst oldu...
İnternette özel bir topluluğun olduğu ve sadece özel davetle katılınabilen bir siteden kızı Nagihan'a yazılar geldiğini söyleyen Meral Hanım, kızının kendisine “Anne melekler senin için çok güzel şeyler söylüyorlar. Sen çok sıkıntı çekmişsin ama artık bundan sonraki hayatın çok iyi olacak” dediğini söyledi.
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