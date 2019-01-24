Esra Erol'daki kavuşma anı stüdyoyu ve izleyenleri ağlattı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un 24 Ocak'taki bölümüne kavuşma anı damga vurdu. 78 yaşındaki Özkan Ünal, Esra Erol'da programına katılarak 14 yıldır oğlu Ali Ünal'ı tüm çabalarına rağmen bulamadığını ifade etmişti

Esra Erol'daki kavuşma anı stüdyoyu ve izleyenleri ağlattı

ATV ekranlarında yayınlan Esra Erol'da programına katılarak 14 yıldır oğlu Ali Ünal'ı tüm çabalarına rağmen bulamadığını söyleyen 78 yaşındaki Özkan Ünal, 14 yıl önce 10 Ağustos tarihinde ortaya kaybolan Ali Ünal'a Esra Erol ulaştı.

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Esra Erol'daki kavuşma anı stüdyoyu ve izleyenleri ağlattı

"DAYANAMIYORUM GEL BİZİ TESELLİ ET": 20 gün önce büyük oğlunu kaybeden Özkan Amca, "2005 yılı 10 ağustos, bir kara çarşamba üstüme kapkara çöktü. Eve geldim annesine sordum, Ali nerede dedim. Ceyhan'a gitti dedi akşam gelmeyince telaşlandım.

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Esra Erol'daki kavuşma anı stüdyoyu ve izleyenleri ağlattı

O gidiş bu gelmeyiş, ne cemalini gördüm ne sesini duydum. Kara çarşambanın altında kaldım. Artık gel Alim, ağabeyin Yavuz 35 yaşında gözümün önünde öldü. Dayanamıyorum gel bizi teselli et. Özür dilerim, ben zalim değilim" dedi.

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Esra Erol'daki kavuşma anı stüdyoyu ve izleyenleri ağlattı

"İZLEYENLERİ VE STÜDYODAKİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU": Gelen birçok ihbar Ali Ünal'ın Fethiye'de olduğu yönündeydi. Esra Erol ekibi ilk uçakla Fethiye'ye gitti. 24 saat boyunca Ali Ünal'ın daha önce görüldüğü yerler teker teker kontrol edildi. 14 yıl önce 10 Ağustos tarihinde ortaya kaybolan Ali Ünal'a Esra Erol ulaştı.

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