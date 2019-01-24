Esra Erol'daki kavuşma anı stüdyoyu ve izleyenleri ağlattı

O gidiş bu gelmeyiş, ne cemalini gördüm ne sesini duydum. Kara çarşambanın altında kaldım. Artık gel Alim, ağabeyin Yavuz 35 yaşında gözümün önünde öldü. Dayanamıyorum gel bizi teselli et. Özür dilerim, ben zalim değilim" dedi.



