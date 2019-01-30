Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

Evlilik programlarıyla adını duyuran Caner Toygar'ın, Esra Erol'la İzdivaç programındaki evliliği Berke Kentli ile olaylı mahkemesinde sonuç açıklandı.

Yıllar sonra Esra Erol'un izdivaç programında ekran karşısına çıkan Caner Toygar'ın evliliği kısa sürmüştü. Gelin adayı Berke Kentli ile evliliğinden kısa bir süre sonra boşanma aşamasına gelen Toygar, eşinin iftiraları karşısında mahkemelik olmuştu. Berke Kentli, kendisini Caner Toygar’ın tehdit ettiğini öne sürmüş ve şiddet uyguladığını iddia ederek 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Twitter

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Dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, iddiaların asılsız olduğuna karar vererek Caner Toygar'ın beraatine hükmetti. Mahkeme çıkısı açıklama yapan Toygar; "Çok şükür bir haksızlıktan daha kurtuldum. Bunların hepsinin iftira olduğu ispatlandı. Şimdi Allah’ın izniyle tek istediğim boşanma davasının da bir an önce sonuçlanması" şeklinde konuştu. Twitter

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2017 yılından beri Berke Kentli ile boşanma davaları süren Caner Toygar’ın evinde, mahkeme kararıyla arama yapılmış ve evde pompalı tüfek, depresyon ilaçları ve makyaj malzemeleri bulunmuştu. Twitter

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