Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

Yıllar sonra Esra Erol'un izdivaç programında ekran karşısına çıkan Caner Toygar'ın evliliği kısa sürmüştü. Gelin adayı Berke Kentli ile evliliğinden kısa bir süre sonra boşanma aşamasına gelen Toygar, eşinin iftiraları karşısında mahkemelik olmuştu. Berke Kentli, kendisini Caner Toygar’ın tehdit ettiğini öne sürmüş ve şiddet uyguladığını iddia ederek 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, iddiaların asılsız olduğuna karar vererek Caner Toygar'ın beraatine hükmetti. Mahkeme çıkısı açıklama yapan Toygar; "Çok şükür bir haksızlıktan daha kurtuldum. Bunların hepsinin iftira olduğu ispatlandı. Şimdi Allah’ın izniyle tek istediğim boşanma davasının da bir an önce sonuçlanması" şeklinde konuştu.
İNTİHARA KALKIŞMIŞTI: Berke Kentli, Caner Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER