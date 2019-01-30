Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

Evlilik programlarıyla adını duyuran Caner Toygar'ın, Esra Erol'la İzdivaç programındaki evliliği Berke Kentli ile olaylı mahkemesinde sonuç açıklandı.

Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

Yıllar sonra Esra Erol'un izdivaç programında ekran karşısına çıkan Caner Toygar'ın evliliği kısa sürmüştü. Gelin adayı Berke Kentli ile evliliğinden kısa bir süre sonra boşanma aşamasına gelen Toygar, eşinin iftiraları karşısında mahkemelik olmuştu. Berke Kentli, kendisini Caner Toygar’ın tehdit ettiğini öne sürmüş ve şiddet uyguladığını iddia ederek 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

114
Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

Dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, iddiaların asılsız olduğuna karar vererek Caner Toygar'ın beraatine hükmetti. Mahkeme çıkısı açıklama yapan Toygar; "Çok şükür bir haksızlıktan daha kurtuldum. Bunların hepsinin iftira olduğu ispatlandı. Şimdi Allah’ın izniyle tek istediğim boşanma davasının da bir an önce sonuçlanması" şeklinde konuştu.

214
Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

2017 yılından beri Berke Kentli ile boşanma davaları süren Caner Toygar’ın evinde, mahkeme kararıyla arama yapılmış ve evde pompalı tüfek, depresyon ilaçları ve makyaj malzemeleri bulunmuştu.

314
Esra Erol'daki evliliği başını yakmıştı! Mahkeme Caner Toygar hakkında kararını verdi

İNTİHARA KALKIŞMIŞTI: Berke Kentli, Caner Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro