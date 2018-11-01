Esra Erol'da şoke eden olay! Gelini Necmiye İnak Damadı Sezai Karal ile kaçtı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında yaşadığı olayı anlatan Sultan teyze herkesi gözyaşlarına boğdu.Gelini Necmiye İnak'ın damadı Sezai Karal ile kaçtığını söyleyen Sultan Teyze, gelini çok sevdiğini ve tekrar eve dönmesini istediğini söyledi.

İddialara göre 6 çocuk annesi Necmiye İnan görümcesinin eşi 3 çocuk babası Sezai Karal ile kaçtı.

Nacmiye İnak hastanede babasını başında beklerken bir anda ortadan kayboluyor. Aynı gün damadı da kaybolan Sultan teyze daha öncede bildiği bu ilişkiyi ortaya çıkarmış oldu. 2,5 yıldır ortada olmayan Necmiye İnak ve Sezai Karal'ın ilişkilerini bildiğin söyleyen Sultan Teyze bu durumun damadının ailesine söylediğini ama kimseye inandırmadığını ekran başındakilere anlattı. Torunları için gelininin eve dönmesini isteyen Sultan teyze ekrandan gelini Necmiye İnak'a çağrıda bulundu.

Necmiye İnak'ın eşi Ercan İnak ise eşinin tekrar eve dönse bile kabul etmeyeceğini ancak çocuklarının başında olmasını istedi. 2,5 yıldır eşi Necmiye İnak'a ulaşmak istediğini ama ulaşamadığını söyleyen Ercan bey Necmiye İnak'ın haftada bir evlatlarının görmesini istedi.