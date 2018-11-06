Esra Erol'da şoke eden olay! Dayısı babası çıktı

ATV'de Esra Erol ile birlikte izleyicisi şoklara sokan ifşa Burcu Çerşil isimli 19 yaşındaki genç kızdan geldi. 18 yaşına girdiğinde öz babasının dayısı olduğunu öğrenen Burcu Çerşil, anlattıkları ile çok daha vahim bir olayı ifşa etti. Meğer o tek de değilmiş. Aynı durumu kuzeni de yaşıyormuş. Esra Erol bir noktadan sonra 'aklım almıyor' diyerek tepki gösterdi. İşte dinleyenlerin kanını donduran olayın detayları:

Burcu Çerşil 4 kardeşin en büyüğü. Diğer 3 kardeşi annesinin yaptığı ikinci evlilikten. Burcu Çerşil'in annesi Ayşe Çerşil o bir yaşındayken Recep Zılnalbant ile evleniyor. Burcu 11 yaşına kadar Recep Bey'i babası biliyor. 18 yaşına kadar ise korkunç gerçekten habersiz yaşıyor.

Annesi Ayşe Çerşil kızı Burcu Çerşil'i hiç sevmiyor ve bunu da sürekli yüzüne vuruyor. İlk kez onu 14 yaşında kapıya atıyor. O yaşta Burcu çocuk esirgeme kurumuna sığınmak durumunda kalıyor. Aklında ise hep 'annem beni neden sevmiyor' sorusu oluyor. Zira annesi diğer 3 kardeşini çok seviyor ve ilgili bir anne olarak görülüyor. Sadece Burcu'ya karşı bir nefret duyuyor. Burcu Esra Erol'da korkunç gerçeği öğrenme sürecini şöyle anlattı:

-sokağa attı. Bana fiziksel şiddet uygulayıp dışarı attı. Ben bunun cevabını çok bilmeyi istedim. Neden bana böyle kötü davranıyor diye. Sadece bana böyle kötü davranıyordu diğer çocuklarına değil.

SEN TECAVÜZ ÇOCUĞUSUN : -Bana sen tecavüz çocuğusun dedi. Bana sarılıyordu ama en çok zoruma giden onun sahte olmasıydı. 14 yaşında dışarı atıdığımda bir çok kez dışarı atıldım. Annem beni geri aldı bir daha attı, aldı bir daha attı.

-11 yaşında üvey çocuk olduğumu öğrendim. Babamın Recep olmadığını öğrendim. Ben yine de onu kabullendim çünkü bana bir baba şefkati gösterdi. Kendim bildim bileli bana babalık yaptı. Yemedi yedirdi. Annem onun değerini bilemedi.

SENİN BABAN DAYIN : -18 yaşında babam (üvey baba Recep Zılnalbant) beni aradı beni. Ben de yeni öğrendim. Senin baban dayın dedi.

DAYIM ANNEME VE TEYZEME TECAVÜZ ETMİŞ : -Benim annem 5 kız kardeş. Baba bir olan bir de abileri var. Evdeki geçimsizlik yüzünden teyzem ve annem abilerinin yanına gitmişler. Ne olmuşsa orda olmuş. Üvey abileri ikisine de tecavüz etmiş.

-Teyzem tecavüz eden üvey abisinden şikayetçi oluyor. Ama annem olmuyor. Gerçekleri öğrenince anneme sordum. Bu çok utanç verici deyip bana dedi ki: 'Teyzenin şikayet dosyası var benim yok dedi'.

KUZENİ DE O TECAVÜZDEN : -Dayım olarak bildiğim babam iki kardeşe tecavüz etmiş ve bir tane daha kardeşim varmış. Onu da bana 18 yıl boyunca kuzenim olarak gösterdiler. Havva teyzem tecavüz sonucu dünyaya gelen kendi oğluna 10 yaşındayken gerçeği söylemiş. Kuzenim, dayısının annesine tecavüz ettiğini ve babasının o olduğunu biliyor.

KÜTÜKTEKİ BABA MI BAŞKA BİR TECAVÜZ ÇOCUĞU MU: -Dedemin soy kütüğünden dedemin çocuklarını çıkarttırdım. Oğuz Çerçil diye bir kişiyi çıkarttırdım. Annemin yanına gittiğimde onu sordum. Annem Oğuz Çerçil, dayın daha önce bir başka kişiye tecavüz etmiş Oğuz o tecavüz çocuğu dedi.

Canlı yayına bağlanan Burcu'nun 11 yaşına kadar öz babası bildiği Recep Zılnalbant da Burcu'nun öz babasının dayısı olduğunu nasıl öğrendiğini şöyle anlattı:-Bizzat bana kendi annesi Ayşe Çerçil söyledi. Burcu'yu ben 15 yaşına kadar büyüttüm kendi çocuklarımdan ayırmadım. Ben Burcu 1 yaşındayken evlendim çocuğu da kabul edip nüfusuma aldım. Belli bir zaman sonra gerçeği söyledi.

Burcu Çerşil nüfustaki Oğuz Çerşil isimli kişinin babası mı yoksa kendisi gibi tecavüz çocuğu mu olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Babasını bulduğu taktirde ne yapacağı ise muamma. Zira ortada iki kardeşe birden tecavüz eden, onlara hamile bırakan 'sapık bir abi' var.