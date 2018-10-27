Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç yaşadıkları ekran başındakileri şoke etti. Hatice Kılıç 45 yaşındaki bir adamla internette tanışıp konuşmaya başladı. Ancak Bu konuşmanın sonu hiç beklemediği bir şekilde sonuçlandı.
9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle Facebook üzerinden konuşmaya başladı Hatice Kılıç. Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi.
Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice teyzeden maddi olarak yardım istemeye başladı.
Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi.
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