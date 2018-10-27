Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'un programında Hatice Kılıç'ın aşk hikayesi damga vurdu. 45 Yaşındaki adama aşık olan Hatice Kılıç hem gönlünü hemde parasını kaptırarak ekran başındakileri şoke etti.

Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç yaşadıkları ekran başındakileri şoke etti. Hatice Kılıç 45 yaşındaki bir adamla internette tanışıp konuşmaya başladı. Ancak Bu konuşmanın sonu hiç beklemediği bir şekilde sonuçlandı.

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Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle Facebook üzerinden konuşmaya başladı Hatice Kılıç. Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi.

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Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice teyzeden maddi olarak yardım istemeye başladı.

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Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi.

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