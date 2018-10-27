Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç yaşadıkları ekran başındakileri şoke etti. Hatice Kılıç 45 yaşındaki bir adamla internette tanışıp konuşmaya başladı. Ancak Bu konuşmanın sonu hiç beklemediği bir şekilde sonuçlandı.

