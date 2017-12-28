Esra Erol'da kuması olduğunu söyleyen kadın herkesi şok etti...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan öz annesi tarafından evlatlık verilen ve 19 yıldır annesinden bir tek haber alamayan Kader Selin Pamirol'un canlı yayında ailesine kavuştu. Kader Selin Pamirol abisiyle görüşmesine rağmen annesi ve babasından haber alamıyordu. Bugün canlı yayında ise gözyaşları sel oldu. Çünkü Kader doğduğu günden beri görmediği babasına ilk kez kavuştu. Kader'in annesi Zeliha Gündoğdu ise canlı yayına telefonla bağlandı. Anne Gündoğdu'nun canlı yayında söyledikleri ise izleyenleri şok etti. Kader'in babası annesiyle barışmak istemesine karşın Kader'in annesi Zeliha Gündoğdu kuması olduğunu söyeleyerek bu isteği geri çevirdi...

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)