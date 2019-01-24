Esra Erol'da fuhuş şoku! Celali Egemen kızı vermedi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Özge hanım, ablası Öznur Çoban’ın zihinsel engelli olduğunu ve bu müzikholde zorla tutulduğunu iddia etti. Gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Esra Erol ekibi Öznur Çoban’ın Edirne Uzunköprü’de ki bahsi geçen Adı Bar müzikholde “komutan” lakaplı Celali Egemen tarafından çalıştırıldığını tespit etti.

Tek mağdurun sadece Öznur Çoban olmadığı, yüzlerce kişinin ihbarlarıyla ortaya çıktı. Mağdur edilen kişilerin ifadeleri ise kan dondurdu. Özellikle savunmasız engelli kızları ağına düşürüp ve mekânında baskıyla fuhuş yapmaya zorlayan Celali Egemen ile ilgili mağdurlar yaşadıklarını gözyaşları içinde canlı yayında anlattı. Ekip son olarak Celali Egemen'e ulaştı. Ama Celali Egemen kızı vermedi.