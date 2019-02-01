Esra Erol'da çarpık ilişki skandalı: İkiz kız kardeşler ve üvey anneleriyle birlikte oldu

ATV'de gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'da programında kurduğu tarikatla gündeme gelen Ömer Kara'nın, ikiz kız kardeşler, kız kardeşlerin üvey anneleri ve bir kadınla aynı anda beraber olduğu iddia edildi.

ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'da programında kurduğu tarikatla gündeme gelen Ömer Kara'nın ikiz kız kardeşler, kız kardeşlerin üvey anneleri ve bir kadınla aynı anda beraber olduğu iddia edildi. Twitter

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ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ: ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunduğu programa Ömer Kara isimli kişiyle ilgili ortaya atılan iddialar damgasını vurdu. İddiaya göre Ömer Kara, kurduğu tarikatla insanları kontrol altına almaya başladı. İkiz kız kardeşler, onların üvey anneleri ve başka bir kadınla aynı anda beraber olduğu ileri sürüldü. Twitter

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İddiaya göre meleklerle konuştuğunu iddia eden Ömer Kara'nın hayatına giren kadınlar kabusu yaşamaya başladı. Ömer Kara önce Eda ve Elif kardeşlerle ilişki yaşadı. Eda bu ilişkide bir çocuk dünyaya getirdi.



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