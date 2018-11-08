Esra Erol'da Burcu'nun babası dayısı mı DNA testi sonuçları

ATV'de Esra Erol'da programında Burcu Zıtnalbant isimli 19 yaşındaki genç kızın şoke eden hayatı ifşa olmuştu. Burcu gerçek babasının aslında öz dayısı olduğunu açıklamıştı. Bunu da ona üvey babası söylemişti. Annesine sorduğunda ise 'sen tecavüz çocuğusun' yanıtını almıştı. İşte o şoke eden o olayda söz konusu dayı ve anne ekrana çıktı. Bakın neler anlattılar:

Ayşe Çerşil 18 yaşındayken baba baskısından bunalıp kız kardeşi Havva ile ağabeyinin yanına gittiklerini söyledi. Dediğine göre ağabeyi ilaç verip uyutup onlara tecavüz etti. İşte söyledikler:



-Burcu'nun babası Süleyman Negizcan... O benim abim... Babamın ilk eşinden olan abim oluyor. Burcu 8 aylık doğdu stresten dolayı. Kızıma gerçeği söyleyemedim utandım. Biz bu olay yaşandığında nasıl uyuyorsak o şekil kalkıyorduk. Bir şeyden (tecavüzden) haberimiz olmuyordu. Abim bana ve kız kardeşime tecavüz ediyor ama bizim haberimiz olmuyordu.

DNA TESTİ YAPTIRIRIM: Ayşe Çerşil'in anlattıklarının ardından tecavüz ettiği iddia edilen ağabey Süleyman Negizcan canlı yayına bağlanıp şunları anlattı:

-Benim öyle bir kızkardeşim yok. Yalan söylüyorlar. Benim hakkımda dava açıldı. Ben o davada beraat ettim. Ben DNA testi yaptırmaya hazırım. Bu çocukların babası ben değilim. Ben o zamanlar evliydim ve 3 çocuğum vardı. Benim yanımda 3 - 4 ay kaldılar. Eşimde vardı yanımızda. Sonra çekip Kayseri'ye gittiler.



Süleyman Negizcan için şimdi DNA testi yaptırılıyor. Eğer Burcu'nun babası çıkarsa tecavüz olayı da kesinlik kazanacak.

Ağabey iki kardeşine tecavüz etti ikisi de anlamadı Esra Erol'da anlattı