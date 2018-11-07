Esra Erol'da Burcu'nun annesi Ayşe Çerşil konuştu

ATV'de Esra Erol ile birlikte izleyicisi şoklara sokan ifşa Burcu Çerşil isimli 19 yaşındaki genç kızdan geldi. 18 yaşına girdiğinde öz babasının dayısı olduğunu öğrenen Burcu Çerşil, anlattıkları ile çok daha vahim bir olayı ifşa etti. Meğer o tek de değilmiş. Aynı durumu kuzeni de yaşıyormuş. Esra Erol bir noktadan sonra 'aklım almıyor' diyerek tepki gösterdi. İşte dinleyenlerin kanını donduran olayın detayları:

Burcu Çerşil 4 kardeşin en büyüğü. Diğer 3 kardeşi annesinin yaptığı ikinci evlilikten. Burcu Çerşil'in annesi Ayşe Çerşil o bir yaşındayken Recep Zılnalbant ile evleniyor. Burcu 11 yaşına kadar Recep Bey'i babası biliyor. 18 yaşına kadar ise korkunç gerçekten habersiz yaşıyor.

Annesi Ayşe Çerşil kızı Burcu Çerşil'i hiç sevmiyor ve bunu da sürekli yüzüne vuruyor. İlk kez onu 14 yaşında kapıya atıyor. O yaşta Burcu çocuk esirgeme kurumuna sığınmak durumunda kalıyor. Aklında ise hep 'annem beni neden sevmiyor' sorusu oluyor. Zira annesi diğer 3 kardeşini çok seviyor ve ilgili bir anne olarak görülüyor. Sadece Burcu'ya karşı bir nefret duyuyor. 

SEN TECAVÜZ ÇOCUĞUSUN : - Bana sen tecavüz çocuğusun dedi. Bana sarılıyordu ama en çok zoruma giden onun sahte olmasıydı. 14 yaşından sonra bir çok kez evden atıldım. Annem beni geri aldı bir daha attı, aldı bir daha attı.

  • Medya 07 Kasım 2018 12:25
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