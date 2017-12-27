Esra Erol'a annesini aramak için geldi canlı yayında skandal olay!

Öz annesi tarafından evlatlık verilen ve 19 yıldır annesinden bir tek haber alamayan Kader Selin Pamirol'un canlı yayında anlattıkları şoke etti. Kader Selin Pamirol abisiyle görüşmesine rağmen annesinden haber alamıyor. Gelin hep birlikte Kader Selin Pamirol'un hayatına bakalım.

19 yaşında olan Kader Selin Pamirol bu hayatta zorluk çeken isimlerden biri. Öz annesi tarafından bırakılan Kader Selin Pamirol 19 yıldır annesini ararken şoke eden bir gerçeği canlı yayında itiraf etti. İlk başlarda saklasa da bir anda ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. 11 aylıkken evlatlık alınan Kader Selin Pamirol'un 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ekranda dile getiremediğini söyleyen Kader Selin Pamirol yaşadıklarını anlatınca gözyaşlarını tutamadı. Anne Zeliha Gündoğdu'yu her yerde arayan Kader Selin Pamirol tecavüze uğramadığını fakat bebeğin babasının çocuğu kabul etmediğini söyledi.

CANLI YAYINA TANIDIK KATILDI İsmini vermek istemeyen bir izleyici Zeliha Gündoğdu'nun Zonguldak'ta yaşadığını söyledi. Annesi ve babasının boşandığını söyleyen izleyici Kader Selin Pamirol'un öz annesi hakkında bilgi verdi. Öte yandan öz annesinin kuma gittiği açıklandı!