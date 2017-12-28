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Esra Erol Reşit Ongun DNA testi annesi Navroz Hanım mı?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında doğduğu günden beri ailesini görmeyen Reşit Ongun öz annesini arıyor. Navroz hanımla DNA testi yaptıran Reşit Ongun annesini bulabilecek mi? Reşit Ongun'un annesi Navroz Hanım mı 28 Aralık canlı yayınına bakın.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 16:45 - Güncelleme: 28-12-2017 20:10

ADANA'da bundan yıllar önce yaşanan skandal Esra Erol'da ortaya çıktı. 34 yıldır ailesini arayan ve evlatlık verildiğini öğrenen Reşit Ongun ailesine bulabilecek mi? DNA testi sonucuna göre uzun zamandır ekranlarda olan Reşit Ongun, Navroz Hanım'ın oğlu değil...

Öz annesini bulabilmek için programa başvuran Reşit Ongun, Adana doğumevindeki skandalları ortaya çıkardı. O dönem doğum yapan birçok kadının bebeklerinin başkalarına verildiği ortaya çıktı. Hemşire Leyla Atay suçlansa da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Reşit Ongun öz annesini bulmak için Navroz Hanım ile DNA testi yaptırdı ancak sonuca göre Reşit, Navroz Hanım'ın oğlu değil...

ADANA MEYDAN DOĞUMEVİNDE SKANDAL ZİNCİRCİ

Adana Meydan Doğumevinde skandallar zinciri ardı ardına yaşanıyor. İddiaya göre o dönem hastahanede hemşire olarak çalışan Leyla Atay, annelere çocuklarının öldüğünü söylüyor ve para karşılığı başkalarına veriyor.

BİRÇOK KİŞİ YAYINA BAĞLANDI

Reşit'in ailesini aramasının ardından birçok kişide canlı yayına çıktı. Adana'da doğum yaptıkları sırada bebeklerinin öldüklerini zannediyorlardı ama başkalarına satıldığı ortaya çıktı.

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