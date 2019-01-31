Esra Erol ne ameliyatı oldu? Ünlü sunucu dayanamayıp bıçak altına yattı

ATV'deki 'Esra Erol'da programıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ünlü sunucu Esra Erol, geçtiğimiz cuma günü bıçak altına yattı. Yıllardır iç varis nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirten Erol, "Eğer ihmal etmeye devam etseydim neler yaşayacağımı bilemiyorum." dedi ve takipçilerine durumun ciddiyetini şu sözlerle anlattı;
Kalp ve Damar sağlığınız için Varislere dikkat edin. Cuma günü olduğum iç varis ameliyatı ile ilgili minik bilgilendirme. Varisler ihmale gelmez. Uzun yıllardır hem genetik yatkınlık hem de iş hayatım sebebiyle varislerimle ilgili şikayetlerim vardı.
Tabii ki konunun bu kadar derin ve önemli olduğunu anlamam epey bir zaman aldı. Varis sebebiyle şikayetlerim olduğu kadar bir de görüntü açısından estetik kaygısı! (Buraya tekrar geleceğim) 2012 yılında ne olduğunu anlamadığım geçirdim. Bir kaç yıl tamam varislerden kurtuldum derken, aslında hiçbir şey değişmemişti.
2 yıldır şikayetlerim artık tahammül edemeyeceğim bir hal aldı. Varis çoraplarını giymek, soğuk sularla bacaklarımı yıkamak, bacakları günün belli saatlerinde yüksek tutmak bacaklarımdaki huzursuzluğu gidermedi.
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