Esra Erol daha fazla dayanamayıp bıçak altına yattı! Yıllardır bu sorunla boğuşuyordu

Tabii ki konunun bu kadar derin ve önemli olduğunu anlamam epey bir zaman aldı. Varis sebebiyle şikayetlerim olduğu kadar bir de görüntü açısından estetik kaygısı! (Buraya tekrar geleceğim) 2012 yılında ne olduğunu anlamadığım geçirdim. Bir kaç yıl tamam varislerden kurtuldum derken, aslında hiçbir şey değişmemişti.