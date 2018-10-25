Esra Erol canlı yayında açıkladı Gülcan Gürleyik'in kızı kimden

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programına katılan Mesut Gürleyik bir buçuk yıllık eşi Gülcan Gürleyik'in Cemil Arslan diye biriyle de birlikte olduğunu ve bu yüzden eşinin evi terk ettiğini söylemişti. Fakat 3 aylık Minel Nas'ın babasının Mesut Gürleyik mi yoksa Cemil Arslan mı olduğu bilinmiyordu. Esra Erol'da programının önceki bölümünde açıklanan DNA testi tüm gerçeği ortaya çıkardı. Minel Nas'ın babasının Mesut Gürleyik olduğu ortaya çıktı.

Esra Erol şoke oldu! ATV'de kan donduran Gülcan Gürleyik olayı

STÜDYODA NEFESLER TUTULDU: Esra Erol, çocuğun babasının Mesut Gürleyik olduğunu açıklayınca stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.