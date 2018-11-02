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Esra Erol 24 saatte Betül Sude'nin ismini dahi bilmediği annesini buldu

Esra Erol 24 saatte Betül Sude'nin ismini dahi bilmediği annesini buldu

Yıllardır biyolojik ailesine kavuşmanın hayalini kuran Betül Sude'nin hayali Esra Erol'un programında gerçekleşti.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 13:03 - Güncelleme: 02-11-2018 13:03

Betül Sude, yıllardır biyolojik ailesine kavuşmanın hayalini kuruyordu. Sude, gerçek annesine dair bir ipucu bulmak amacıyla Esra Erol’un programına başvurdu. Eşiyle birlikte programa katılan Betül Sude, 3 yaşındayken evlatlık verildiğini, 11 yaşındayken de evlatlık olduğunu öğrendiğini söyledi.

18 yaşına girdiğinde Hatay Çocuk Esirgeme Kurumuna giden ama hiçbir bilgiye ulaşamayan Betül Sude, mahkemede Kardelen olan isminin Betül Sude olarak değiştirildiğini ve kimliğinde doğum yerinin Hatay- Kırıkhan olduğunu ifade etti.

Canlı yayında annesi bulundu
Esra Erol, canlı yayında annesinin bulunduğunu açıklayarak, "Çok önemli bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre biyolojik annenin bulduk. Senin biyolojik annen Nejla Şen" diyerek genç kıza müjdeli haberi canlı yanında verdi.

Canlı yayına bağlanan biyolojik anne Nejla Şen, "Yıllarca seni aradım ama bulamadım. Ben evde değildim. Henüz 40 günlüktü. Annemler alıp götürmüşler. Eve geldiğimde beşik bomboştu. Yarın kavuşacağız" dedi.
Esra Erol’da, yarın 19 yıllık hasret Esra Erol’da son bulacak.

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ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? ATV'de evlilik programı ile ünlenen Esra Erol İstanbul doğumlu olsa da aslen Sinop Ayancıklıdır. Eşi Ali Özbir ünlü mafya babası Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in oğ

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