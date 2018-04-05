ESOGÜ'de silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Son dakika gelen bilgilere göre henüz ismi açıklanmayan bir öğretim görevlisi 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan saldırgan öğretim görevlisi yakalandı. Saldırı eğitim ve öğretimin devam ettiği saatlerde meydana geldi. Şuanda üniversitede bir panik havası hakim.

SALDIRGAN KİM?

Doğan Haber ajabnsının geçtiği son dakika bilgiye göre saldırıyı üniversitedeki Araştırma Görevlisi V. B, gerçekleştirdi. Saldırının nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmazken Eskişehir'deki yerel bir site V.B.'nin FETÖ'den ihraç edildiğini iddia etti.

ÖLENLERİN İSİMLERİ

Yerel haber kaynaklarına göre, saldırda ölenlerin isimleri şöyle: Fakülte sekreteri Fatih Özmutlu il doktora öğrencileri Yasir Armağan, Mikail Yalçın ve Serdar Çaylak'ı silahla vurarak öldürdü.