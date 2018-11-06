  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

Esnafa sahte para verince önce dayağı yedi sonra polise teslim edildi

Esnafa sahte para verince önce dayağı yedi sonra polise teslim edildi

ISPARTA'da bir kişi alışveriş yaptığı büfeye sahte para verdi. Sahte para iş yeri sahibi ve çevredeki esnaf tarafından önce dövüldü sonra da polise teslim edildi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 13:52 - Güncelleme: 06-11-2018 13:52

ISPARTA'nın Davraz Mahallesi Köy Garajı mevkisinde bir büfe sahibi, alışveriş yapan H.K.'nin kendisine sahte para verdiğini fark etti. Büfe sahibi H.K.'yi yakalarken, çevredeki esnafa da durumu haber verdi. Büfe sahibi ve gelen diğer esnaf H.K.'yi dövdükten sonra ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ... Polis tarafından gözaltına alınan H.K.'nin daha önce de bazı iş yerlerine sahte para vererek alışveriş yaptığı ortaya çıktı. H.K.'nin polis merkezindeki işlemleri sürerken, olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

ESNAF SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI... Diğer yandan, esnaf dövdükleri şüphelinin fotoğrafını, "Bu kişi sahte parayla yakalandı. Emniyete teslim ettik. Köy Garajı civarı. Başka kişilerin de başına geldiyse emniyete şikayetçi olsun" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Esnafa sahte para verince önce dayağı yedi sonra polise teslim edildi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Meyni 06 Kasım 2018 14:41 Geçen benim başıma ne geldi. Ankara da ulus dolmuşçusu bana sahte para vermiş. Dolmuşçular taksiciler sahte paraları hızlıca para üstü olarak elimize vererek vatandaşı zor durumda bırakıyorlar. Emniyetçilerin dikkatine...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro