Esmersoy: Kıskançlık falan duymadım

Burcu Esmersoy sevgilisi Berk Suyabatmaz, eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile beraber eğlenmesi üzerine bu durum çok eleştirilmişti. Esmersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı...Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette, evlilik hazırlıkları yaptığı Berk Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel’le eğlenmesiyle ilgili konuştu.

