Esmersoy: Kıskançlık falan duymadım

Burcu Esmersoy sevgilisi Berk Suyabatmaz, eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile beraber eğlenmesi üzerine bu durum çok eleştirilmişti. Esmersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı...

Esmersoy: Kıskançlık falan duymadım

Burcu Esmersoy sevgilisi Berk Suyabatmaz, eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile beraber eğlenmesi üzerine bu durum çok eleştirilmişti. Esmersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı...Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette, evlilik hazırlıkları yaptığı Berk Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel’le eğlenmesiyle ilgili konuştu.

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Esmersoy: Kıskançlık falan duymadım

Berk Suyabatmaz’la ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen ve iş adamıyla aynı evde yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir tanıtım toplantısına katılan sunucu, geçtiğimiz günlerde Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel’le eğlenmesi sonrası yapılan eleştirilere yanıt verdi.

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Esmersoy: Kıskançlık falan duymadım

Ayşe Özyılmazel’in eski dostu olduğunu belirten Esmersoy, “Biz medeni insanlarız” deyip ekledi: “Ben Ayşe’yi Berk’ten önce tanırım, bende yeri ayrıdır. Sevgilimin eski sevgilisi diye sohbet etmeyecek miyim? Böyle konuları aşmış insanlarız, kıskançlık falan duymadım.”

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Esmersoy: Kıskançlık falan duymadım

Seren Serengil'den Burcu Esmersoy'a sert tepki Evlilik hazırlığı yaptığı Berk Suyabatmaz'ın eski aşkı Ayşe Özyılmazel'i düğününe çağıracağını söyleyen Burcu Esmersoy'u sert sözlerle eleştiren Seren Serengil, "Dünyanın sonu geliyor" dedi. Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski aşkı Ayşe Özyılmazel'i düğününe çağıracağını söyledi. Burcu Esmersoy, Ayşe Özyılmazel'le karşılaştığında "Sarılırım, öperim" açıklamasında bulundu.

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