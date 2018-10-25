Eşler arasında cinsel isteksizlik neden olur?

Toplumumuzda cinsel isteksizlik - cinsel soğukluk denildiği zaman akla ilk gelen kadınlar olmaktadır. Oysa bilimsel çalışmalar her beş erkekten birinde cinsel isteksizliğe rastlanıldığını ortaya koymaktadır (% 20 görülme sıklığı). Erkeklerde cinsel isteksizlik sorunu sık olarak ortaya çıkan bir cinsel problemdir.

Cinsel isteksizlik; ‘cinsel istek azalması’, 'cinsel soğukluk', ‘azalmış cinsel arzu’, 'azalmış cinsel dürtü' veya tıbbi terminolojide ‘hipoaktif cinsel istek’ olarak da bilinmektedir.

Cinsel isteksizlik tanımı

Cinsel isteksizlik; cinsellik ile her türlü aktivitelerden, cinsel düşünce ve fantezilerden uzaklaşma sorunudur. Cinsel aktiviteler arasında cinsel ilişki haricinde, mastürbasyon (öz doyum), cinsel içerikli rüyalar görme ve uyarılma yer almaktadır. Sorunun cinsel isteksizlik problemi olarak tarif edilebilmesi için sorunun en az 6 ay süreyle devam etmesi ve başka bir psikiyatrik soruna bağlı olmaması önemlidir.

Erkeklerde görülen cinsel isteksizlik büyük oranda psikolojik nedenli olmakla birlikte, nadiren fiziksel nedenler de etken olabilmektedir.

Sorunu çift taraflı düşünmek gerekiyor

Erkeklerde cinsel isteksizlik problemi ele alınırken, sorunu çift bazında değerlendirmek doğru olacaktır. Psikolojik etkenli cinsel isteksizlikte çiftlerin ilişki dinamiğinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dinamiklerin farklılaşması ve rol dengelerinin değişmesi cinsel hayat üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle ilişkide yaşanan tüm etkenlerin gözden geçirilmesi gerekir. İlişkide her iki bireyin de kişisel bakımlarına özen göstermeleri, cinsel beklentileri doğrultusunda uyum içinde olmaları ve karşılıklı olarak beklentilere önem vermeleri halinde daha kaliteli bir cinsel yaşam sürdürebilirler.

Cinsel isteksizlik türleri

Cinsel isteksizlik türleri nedene göre farklılıklar göstermektedir. Erkek ve kadınlarda görülen cinsel istek azalması sürekli (hayat boyu, primer, birincil) veya sonradan ortaya çıkmış (kazanılmış, sekonder, ikincil) olabilir.

Cinsel isteksizlik türü partnere karşı (durumsal) veya genel olabilir. Partnere karşı ise evlilik sorunları, iletişimsel sorunlar, ten uyuşmazlığı akla gelirken, genel anlamda cinsel isteksizlik türü kişinin kendisi ile ilgili sorunlarının olduğunu gösterir.