Eskort sitesi operasyonu: 41 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş çetesi kuranlara yönelik Adana merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Denizli Muğla, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Antalya, İstanbul, Çorum ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü kadın 41 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında çete lideri İ.H.D. (44) ve yardımcısı A.A'nın (35) da bulunduğu öğrenildi.

Düzenlenen operasyonda 11 ayrı eskort sitesi olduğu tespit edilirken, çete lideri İ.H.D.’nin 52 kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Çete liderinin bu sitelerden aylık 350 bin TL gelirinin olduğu belirtilirken site üzerinden fuhuş yapan kadınların ise aylık 40 bin TL kazandığı öğrenildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 41 yaşındaki B.U. site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.’ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Şahıslar yapılan baskında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Çete liderinin yardımcısı olan A.A. çete lideri İ.H.D.’ye sitelerden para gelmediğini söyleyerek kardeşi ve amcasının oğlu adına açtırdığı hesaplara 325 bin TL yatırarak çete liderini dolandırdığı öğrenildi. A.A’ın evinde bulunan kasa içeresinde 365 bin TL para ele geçirildi.