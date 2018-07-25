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Eskort kızdan memnun kalmadı sonrası korkunç!

Eskort kızdan memnun kalmadı sonrası korkunç!

BURSA'da, ilişkiye girdiği Ç.Ö. (27) adlı eskort kıza verdiği parayı, bacağına bıçak batırıp geri aldığı iddiasıyla tutuklanan M.G. (26) hakkında, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 10:24 - Güncelleme: 25-07-2018 10:24

Olay, 26 Haziran'da meydana geldi. M.G., internette eskort sitesi üzerinden iletişim kurduğu Ç.Ö. ile 150 TL karşılığında anlaştı. M.G., evine gittiği kız ile ilişkiye girdikten sonra memnun kalmadığını söyleyerek parasını geri istedi.

Ç.Ö.'nün karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. M.G., yanındaki bıçağı çıkarıp kızın sağ bacağının üst tarafına batırarak parasını alıp evden ayrıldı.

ESKORT KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU
Kendi imkanlarıyla hastaneye giden ve yarasının basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir olduğu anlaşılan Ç.Ö., polise olayı anlatarak şikayetçi oldu. M.G., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

15 YIL HAPİS TALEBİ
Olayla ilgili savcının hazırladığı iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık hakkında, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. M.G., savunmasında suçlamayı kabul etmedi. Ç.Ö.'nün iki seans için ısrar etmesi üzerine anlaşamadıklarını ve evden ayrıldığını ileri süren M.G., "Kesinlikle bıçaklamadım. Zaten evden çıktıktan sonra karşısında bulunan marketin önünde arabanın içinde yarım saat bekledim. Öyle bir şey yapsaydım, olay yerinden kaçardım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'PARAYI VERMEYİNCE BIÇAKLADI'
Ç.Ö. ise iddianamedeki fadesinde, M.G.'nin, ilişkiye girmelerinin ardından memnun kalmadığını söyleyerek parayı geri istediğini, vermek istemeyince de bacağından bıçakladığını iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • murat 25 Temmuz 2018 10:52 tamam bu adama 15 yıl istendi.peki Soma'da 301 madenci öldü ve sanıklar kç yıl yedi.en fazla alan 24 büyük patron 15 yıl.bu nasıl hak

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