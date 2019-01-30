Eskort eşliğinde ülkeden ayrıldılar!

11 Ocak’ta Yeni Zelanda’da tatile çıkan İngiliz Doran ailesi ülkeyi adeta birbirine kattılar. 12 kişilik aile gittikleri her yerde sorun çıkartıkları için nefret sembolüne dönüştü. Ülkede 2 hafta bulunan ailenin vukuatları ülkedeki tüm ana haber bültenlerine konu olurken binlerce kişi, ailenin ülkeyi terk etmesi için şikayette bulundu. İşte Doran ailesinin karıştığı olaylar:
-Hesap ödememek için gittikleri kafe ve restoranlarda akıllara durgunlık veren kavgalar çıkardılar. Yemeklerin içinden saç,böcek çıktığını iddia ettiler.
-Sahile çadır kurdular. Kurdukları çadırın çevresinde çöpleri yere attılar.
-Kendilerini uyaran bir Yeni Zelandalı’nın üzerine yürüdü ve bunu yapan ailenin en küçük üyesi.
- Yaptıkları olaylarla medyanın ilgisini çeken aile, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçıları tehdit etti. Bir foto muhabir, makinesini çaldıkları için aileden şikayetçi oldu.
-Tatilini geçirmek için daire kiralayan aile dairelere çok büyük maddi hasar verdiler.
-Ailenin ferdlerinde bir kişi silahlı suçlardan gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest kaldı.
-Kentin huzurunu kaçırdıkları için Auckland Belediye Başkanı aileye radyo yayınında hakaret etti.
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