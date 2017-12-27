Eşkiya'da Nevzat nasıl öldü? Hızır diye beklerken sürpriz final

Eşkiya'da Nevzat nasıl öldü? Hızır diye beklerken sürpriz final

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyiciyi ekrana kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Hızır'ın kızı Zeynep'i i Nevzat'ın öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Eşkiya dizisinin 86. bölümünde Nevzat'ın ölümü vardı. Hızır'ın Nevzat'ı öldürmek için yaptığı plan oğlu Ömer'in hamlesi sebebiyle tehlikeye girse de Çakırbeyli masadan infaz emrini çıkarttı. İzleyicinin en çok merak ettiği Nevzat'ı Hızır'ın nasıl öldüreceğiydi. Dizi 2017 yılına Nevzat'ın ölüm sahnesinde sürprizle veda etti. İşte yaşananlar;

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Eşkiya'da Nevzat nasıl öldü? Hızır diye beklerken sürpriz final

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Aralık Salı akşamı yayınlanan 86. bölümü nefesleri kesti. Hızır Çakırbeyli son bölümde Kaptan kod adlı kişinin Nevzat olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşamıştı. Zira kızı Zeynep'in ölüm emri Kaptan'dan çıkmıştı.

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Eşkiya'da Nevzat nasıl öldü? Hızır diye beklerken sürpriz final

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yarattı. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanacağını düşenen Hızır planını hızlandırdı.

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Eşkiya'da Nevzat nasıl öldü? Hızır diye beklerken sürpriz final

Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı topladı. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterdi.

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