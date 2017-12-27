Eşkiya'da Nevzat nasıl öldü? Hızır diye beklerken sürpriz final

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyiciyi ekrana kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Hızır'ın kızı Zeynep'i i Nevzat'ın öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Eşkiya dizisinin 86. bölümünde Nevzat'ın ölümü vardı. Hızır'ın Nevzat'ı öldürmek için yaptığı plan oğlu Ömer'in hamlesi sebebiyle tehlikeye girse de Çakırbeyli masadan infaz emrini çıkarttı. İzleyicinin en çok merak ettiği Nevzat'ı Hızır'ın nasıl öldüreceğiydi. Dizi 2017 yılına Nevzat'ın ölüm sahnesinde sürprizle veda etti. İşte yaşananlar;