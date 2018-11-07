Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal öldü mü? Tarık Ünlüoğlu ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 114. son bölümünün final sahnesi EDHO hayranlarını şaşırttı. Evinde yemek yiyen Hızır Çakırbeyli'ye yardımcısı Ünal Kaplan'ın geldiğini ve ayakta duramadığını söyledi. Kapıya giden Hızır ise karşısında Ünal'ı bayılmak üzere görünce şaşkınlık yaşadı. Hızır Ünal'ı düşmemesi için tuttu. Ünal Kaplan ise kendisini zehirlediklerini söyledi ve yere yığıldı. Burnundan kan gelen Ünal yerde hareketsiz kaldı. Bu sahne 'Ünal Kaplan öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? Bu sorular EDHO 115. yeni bölümde belli olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise Pazar akşamı ATV tarafından yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR 114. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...

  • Medya 07 Kasım 2018 08:13
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