Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümü dün akşam atv ekranında izleyicisi ile buluştu. Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kimsesiz Yaşar, Reşit'in adamları tarafından vuruldu. Yaşar'ı kurtaran ise İlyas ile Hurşit oldu. Bunun üzerine Kimsesiz Yaşar, yanına İlyas, Alparslan, Fahri ve Hurşit'i alarak Reşit'in mekanını bastı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölümü final sahnesinde ise masaya oturan Hakkı, masa tarafından onaylanarak infaz edildi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümünde yaşananlar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır.

Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir.