Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık Hızır Çakırbeyli vuruldu

ATEŞ DEHŞET SAÇTI: Öte yandan Ateş, Fikret’in yanına geldi. Fikret, Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlattıktan sonra ise arabasının arkasında gördüğü demiri sordu. Ateş ise Fikret’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Geride hiç bir iz kalmaması için ise kamera kayıtlarını da ele geçirdi.