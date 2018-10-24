Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık Hızır Çakırbeyli vuruldu

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, önceki akşam yayınlanan 112. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Fakat dizinin son bölümünde hayranlarını üzen ayrılıklar da yaşandı. Yine final sahnesinde Hızır Çakırbeyli'nin vurulması, 'Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara geldi. İşte EDHO'nun son bölümünde yaşananlar;
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal ve Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Fikret ve Muzi öldürüldü. Böylece usta oyuncular Tunca Aydoğan ve Atilla Şendil diziye veda etti.
ATEŞ DEHŞET SAÇTI: Öte yandan Ateş, Fikret’in yanına geldi. Fikret, Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlattıktan sonra ise arabasının arkasında gördüğü demiri sordu. Ateş ise Fikret’i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Geride hiç bir iz kalmaması için ise kamera kayıtlarını da ele geçirdi.
HIZIR ÇAKIRBEYLİ VE HURŞİT ÖLDÜ MÜ?: EDHO'nun son bölüm final sahnesinde ise dizinin hayranlarını şoke eden gelişmeler yaşandı. Hızır, yeni düşmanı Muzi'yi tuzağa düşürerek rehin aldı. Muzi'yi sorgulayan Hızır, aralarındaki haini açıklaması halinde kendisini öldürmeyeceğini söyledi.
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