Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz'da bir ayrılık bir de transfer

ATV kanalının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Böylelikle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman yayınlancak? soruları da cevap bulmuş oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?. Bilindiği üzere reklam anlaşmaları sebebiyle diziler 3 hafta boyunca yayınlanmayacaktı. Başta EDHO olmak üzere diğer dizilerin yeni bölüm fragmanları da gelmeye başladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. BÖLÜM FRAGMANI: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 22 Ocak Salı 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacaktır.

İLYAS ÇAKIRBEYLİ ÖLDÜ MÜ?: Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Arkasındaki mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas Çakırbeyli öldü mü? İlyas rolünü canlandıran Ozan Akbaba EDHO'dan ayrıldı mı? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim?

EDHO FAÇALI DAYI KİM?: Hızır Reis'e kardeşi İlyas'ı gözlerinin önünde bıçaklatan Façalı Dayı merak konusu oldu. Peki bıçaklanan İlyas Çakırbeyli öldü mü? İlyas rolünü canlandıran Ozan Akbaba EDHO'dan ayrıldı mı? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim?

Façalı Dayı'nın kim olduğuyla ilgili sosyal medyada konuşulanlar arasında en popüler iddia şu: Birkaç bölüm önce Çakırbeyli ailesinin ortadan kaldırdığı Sultan Ağa, İzzet ve Tuncay'dan birine yakın Façalı Dayı… İlyas'ı bıçaklayan kişinin konuşma tarzından Sultan Ağa'ya yakın olabilir düşüncesi hakim. Façalı Dayı, Sultan Ağa'nın intikamını almak istemektedir ve bu konuda da Mesut'tan destek almaktadır.

Bu soruların yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ocak 2019'da ekrana gelecek olan 122. yeni bölümünde belli olacak.

ÜNAL KAPLAN NEDEN AYRILDI?: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, reyting rekortmeni diziden apar topar ayrılmıştı. Ünlü oyuncuya hastalık sürecinde en büyük desteği eşi Gülenay Kalkan, veriyor. 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu'nun son durumuna ilişkin bilgiler de ondan geldi.

Enfeksiyon ve bronşlardaki lekeler nedeniyle tedavi gören Tarık Ünlüoğlu, önceki gün eşi Gülenay Kalkan ile Nişantaşı’nda bir davette görüntülendi. Kalkan, eşinin sağlık durumu hakkında, "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık atlattı çok şükür” şeklinde konuştu.

Usta oyuncu da her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek yılbaşında dostlarıyla Kıbrıs’a gideceklerini belirtti. “Ocak ayından sonra son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok.” diyen Ünlüoğlu, sevenlerine güzel haberi verdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?: Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar.

Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.