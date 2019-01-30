Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tahsin Façalı kimdir eşine bakın kim çıktı

ATV ekranlarında her Salı reytinglerde zirveye oynayan Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde gerilim tırmanıyor. 3 haftalık aranın ardından kadrosuna kattığı Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu, İlhan Şen ve Gözde Okur gibi isimlerle seyir zevkini artıran diziden bomba bir transfer haberi daha geldi. Dizinin yeni bölümde ise Haşmet ve Behzat Façalı'nın amcaoğlu Tahsin ise merak konusu oldu. Peki kimdir bu Tahsin Façalı, nereli, kaç yaşında?

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