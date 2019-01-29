Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tahsin Façalı kim Eşine bakın kim çıktı

ATV'nin sevilen dizisi EDHO'a katılan Façalı Ailesi tansiyonu iyice yükseltmişti. Dizinin bugün yayınlanacak bölümüne ise Haşmet ve Behzat Façalı'nın amcaoğlu Tahsin ise merak konusu oldu. Peki kimdir bu Tahsin Façalı, nereli, kaç yaşında?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tahsin Façalı kim Eşine bakın kim çıktı

ATV ekranlarında her Salı reytinglerde zirveye oynayan Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde gerilim tırmanıyor. 3 haftalık aranın ardından kadrosuna kattığı Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu, İlhan Şen ve Gözde Okur gibi isimlerle seyir zevkini artıran diziden bomba bir transfer haberi daha geldi. Dizinin yeni bölümde ise Haşmet ve Behzat Façalı'nın amcaoğlu Tahsin ise merak konusu oldu. Peki kimdir bu Tahsin Façalı, nereli, kaç yaşında?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tahsin Façalı kim Eşine bakın kim çıktı

'Kanatsız Kuşlar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Alper Kut, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil oldu. 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Devrim Yakut ile evlenen ünlü oyuncu, dizinin bugün yayınlanacak bölümünde ekranlarda olacak.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tahsin Façalı kim Eşine bakın kim çıktı

ALPER KUT KİMDİR: 1962 doğumlu oyuncu Alper Kut, Veteriner Fakültesi’nde eğitim almış daha sonra İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Ancak bu dönemde tiyatro bölümünü de kazandığı için kariyer tercihini tiyatrodan yana kullanmıştır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tahsin Façalı kim Eşine bakın kim çıktı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu Alper Kut mezuniyetin ardından Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

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