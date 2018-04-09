Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Reşit kimdir Fenomen diziden transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, 98. bölümünden itibaren, ortalığı karıştıracak bir karakter dahil oluyor. ​ atv'nin sevilen dizisi EDHO'ın bu haftaki bölümünde diziye Reşit karakteri dahil oluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Reşit kimdir Fenomen diziden transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, 98. bölümünden itibaren, ortalığı karıştıracak bir karakter dahil oluyor. ​ atv'nin sevilen dizisi EDHO'ın bu haftaki bölümünde diziye Reşit karakteri dahil oluyor. Peki kimdir bu Reşit gerçek ismi ne, nereli, kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı sorularının yanıtı haberimizde...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Reşit kimdir Fenomen diziden transfer

atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki 98. bölümünde diziye Reşit karakteri dahil oluyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yaşar Ağa karakteri ile akıllarda yer eden usta oyuncu Seda Yıldız, bu hafta Reşit karakteri ile diziye dahil oluyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Reşit kimdir Fenomen diziden transfer

SEDA YILDIZ KİMDİR? Seda Yıldız, 20.05.1962 yılında Zonguldak'da doğmuştur. Mimar Sinan Ünv. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.Rol Aldığı, Oynadığı Dizi ve Filmler -Kurtlar Vadisi Pusu (2010)(Yaşar Katırcı rolünde) -Kollama (TV Dizisi) 2010 -IV. Osman (TV Dizisi)Gürbüz -Bilal-i Habeşi (TV Filmi 2008 ) -Süheyl -Anneler Günü (TV Filmi) 2007 -Rızk (TV Filmi -2007) -Veysel Karani (TV Filmi – 2007) -Baba Nasihati (TV Filmi -2007) -Binbir Gece (TV Dizisi – 2006)

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Reşit kimdir Fenomen diziden transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, 98. bölümünden itibaren, ortalığı karıştıracak bir karakter dahil oluyor. ​ atv'nin sevilen dizisi EDHO'ın bu haftaki bölümünde diziye Reşit karakteri dahil oluyor. Peki kimdir bu Reşit gerçek ismi ne, nereli, kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı sorularının yanıtı haberimizde...

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