Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Laz İsa kimdir? Bakın nereden transfer oldu

atv'de yeni sezonuyla ekranlara gelen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine dahil olan İsa karakteri merak konusu oldu. Peki kimdir bu EDHO Laz İsa, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde oynadı ölecek mi sorularını sizler için derledik.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Laz İsa kimdir? Bakın nereden transfer oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 ve Survivor yarışmalarıyla duyuran Ramazan Kalyoncu,ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Laz İsa kimdir? Bakın nereden transfer oldu

EDHO'NUN KADROSUNA DAHİL OLDU: Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alan Ramazan Kalyoncu, ekranlara geri döndü. Survivor'ın başarılı yarışmacısı ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Kalyoncu, dizinin salı günü yayınlanan bölümüyle sevenleriyle buluştu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Laz İsa kimdir? Bakın nereden transfer oldu

EDHO LAZ İSA KİMDİR? BEST MODEL TURKEY'DE 3'ÜNCÜ OLDU: 8 Nisan 1990'da Rize'de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Laz İsa kimdir? Bakın nereden transfer oldu

1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Kalyoncu, Best Model Of Turkey'de 3'üncü olduktan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 ve Survivor yarışmalarında yer aldı.

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