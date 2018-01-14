Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber!

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta üzücü bir gelişme var. ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen ve reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak açık ara birinci olan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 16 Ocak 2018 Salı günü yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yani EDHO 16 Ocak Salı günü yayınlanmıyor. Peki neden? 16 Ocak Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde İstanbulspor ile Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle EDHO dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 23 Ocak Salı akşamı ATV'de yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek.

18
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber!

Ancak izleyici bu durumdan elbette hiç hoşnut değil. Fenerbahçe taraftarları şifresiz yayınlanan bu kupa maçından dolayı çok memnun olsalar da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları diziyi bir hafta daha bekleyecek olmanın hüsranını yaşayacaklar. Bu kadar da olmaz diye ATV'ye isyan edenler de var.

28
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber!

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta üzücü bir gelişme var. ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen ve reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak açık ara birinci olan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 16 Ocak 2018 Salı günü yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yani EDHO 16 Ocak Salı günü yayınlanmıyor. Peki neden? 16 Ocak Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde İstanbulspor ile Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle EDHO dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 23 Ocak Salı akşamı ATV'de yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek.

38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber!

Ancak izleyici bu durumdan elbette hiç hoşnut değil. Fenerbahçe taraftarları şifresiz yayınlanan bu kupa maçından dolayı çok memnun olsalar da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları diziyi bir hafta daha bekleyecek olmanın hüsranını yaşayacaklar. Bu kadar da olmaz diye ATV'ye isyan edenler de var.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat