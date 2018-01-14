Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber!

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta üzücü bir gelişme var. ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen ve reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak açık ara birinci olan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 16 Ocak 2018 Salı günü yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yani EDHO 16 Ocak Salı günü yayınlanmıyor. Peki neden? 16 Ocak Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde İstanbulspor ile Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle EDHO dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 23 Ocak Salı akşamı ATV'de yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek. Twitter

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Ancak izleyici bu durumdan elbette hiç hoşnut değil. Fenerbahçe taraftarları şifresiz yayınlanan bu kupa maçından dolayı çok memnun olsalar da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları diziyi bir hafta daha bekleyecek olmanın hüsranını yaşayacaklar. Bu kadar da olmaz diye ATV'ye isyan edenler de var. Twitter

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Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta üzücü bir gelişme var. ATV'nin büyük ilgiyle izlenilen ve reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak açık ara birinci olan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 16 Ocak 2018 Salı günü yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yani EDHO 16 Ocak Salı günü yayınlanmıyor. Peki neden? 16 Ocak Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde İstanbulspor ile Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle EDHO dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 23 Ocak Salı akşamı ATV'de yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek. Twitter

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