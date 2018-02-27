Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Güneş kimdir hangi diziden transfer oldu

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü yine izleyenleri heyecanlandı....Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir....
Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır... EDHO'nın yayınlanan yeni bölümünde Güneş isminde bir isim dahil oldu. Peki kimdir bu Güneş gerçek ismi ne kaç yaşında, nereli hangi diziden transfer oldu?
Diziye dahil olan Güneş''in gerçek ismi ne. ERTUĞRUL POSTOĞLU KİMDİR?Ertuğrul Postoğlu 01 Ocak 1959 tarihinde Malatya da dünyaya gelmiştir. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Ertuğrul Postoğlu, İlkay Özdin Postoğlu ile evlidir. Öykü ve Zeynep adın da iki kız çocuğa sahiptir.Yaklaşık 21 yıl gibi bir süre Kanal D’nin reklamlarında kurumsal bir ses olarak görev almıştır. Usta seslendirme sanatçısı olarak bilinen Ertuğrul Postoğlu sesiyle tanınmaktadır.
Ertuğrul Postoğlu bugünde karşımıza izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ile çıkıyor. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna Bahadır Bey karakteri ile dahil olmuştur.
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