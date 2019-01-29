Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ferman Façalı kimdir? Tanıdık çıktı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer gerçekleşti. Ferman Façalı karakteri ile diziye genç kızların sevgillisi İlhan Şen dahil oldu. Peki kimdir bu EDHO Ferman Façalı, nereli, kaç yaşında hangi diziden transfer?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ferman Façalı kimdir? Tanıdık çıktı

ATV ekranlarında Salı akşamlarına damga vuran dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', üç haftalık aranın ardından geçtiğimiz hafta seyircisiyle buluştu. Diziye dahil olan Façalı Ailesi merak konusu oldu. 'Şahin Tepesi' dizisinde rol alan İlhan Şen'in de EDHO'ya katılmasıyla yakışıklı oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Hayranları İlhan Şen kimdir?', İlhan Şen kaç yaşında?' sorularına yanıt aramaya başladı İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ferman Façalı'sı İlhan Şen kimdir, nereli kaç yaşında, evli mi sorularının cevabı ve İlhan Şen'in kısa biyografisi haberimizde

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ferman Façalı kimdir? Tanıdık çıktı

EDHO Ferman Façalı (İlhan Şen) kısa biyografisi?
İlhan Şen, 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Mustafa Mert Koç, Leyla Tanlar gibi bir çok ismin yer aldığı Şahin Tepesi dizisinde Mete karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu yine atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinde Ferman Façalı karakterini canlandırmaktadır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ferman Façalı kimdir? Tanıdık çıktı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ferman Façalı kimdir? Tanıdık çıktı

EDHO Ferman (İlhan Şen) Kaç Kilo?
82 kg’dir.

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