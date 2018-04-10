Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99.yeni bölüm fragman yayınlandı Hızır intikam alıyor

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100.bölüme iki kala 98.son bölümünde Hızır'ın Meryem'in canına kast edenlerden aldığı intikam ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.son bölüm ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99.yeni bölüm fragmanına bakalım. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle her Salı ATV'de.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 98.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır.

Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.





