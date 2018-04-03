Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.yeni bölüm fragman yayınlandı Hızır şokta

ATV'nin fenomenleşen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son zamanlarda izleyiciden eleştiri alsa da, yoluna tam gaz devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97.son bölüm ardınan Hızır'ın Meryem'in hamileliğine ne tepki vereceği merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97.son bölüm ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; "Hızır'ı yok etmek istiyorsanız sevdiklerini hedef almalısınız!" Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler.

Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 98.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.