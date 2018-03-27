Salı akşamlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.son bölümü yayınlandı. ATV ekranlarında yıllardır izleyiciyi ekran başına kitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.son bölümde Meryem ne olursa olsun bebeğini doğurmaya karar verdi. Son bölümün hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce gelin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olma 96.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olma 97.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır.

Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.





