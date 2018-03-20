Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.yeni bölüm fragmanında Hızır'ın yeni belası

ATV'nin izleyici tarafından her hafta merakla beklenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tam bir bela bitmişken bir yeni belanın daha ortaya çıkması ise herkesi şoke etti... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.son bölümü ile yine adından bolca söz ettirdi. Hızır'ın bir beladan nefes almadan diğerine geçmesi izleyicinin hevesini kursağında bıraktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.son bölümün hemen ardında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce gelin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.bölüm özetine bakalım hemen ardından 96.yeni bölüm fragmanına bir göz atalım.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; "Ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim! Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz.

Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ; henüz değil. Gelir gelmez haberimizde olacak.





