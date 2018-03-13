Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.yeni bölüm fragmanında Hızır deliye dönüyor

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her şeyin artık daha karanlık bir hale büründüğü bir yöne doğru sürükleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94.son bölümde Çakırbeylileri ortak hareket halinde gördük. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.yeni bölüm fragmanı geldi. Hadi gelin önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94.son bölüm özetine göz atalım hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95.yeni bölüm fragmanına bakalım.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; "Zamanlamayı doğru yapmazsa, Ceylan da ben ya da Ünal Bey de ölür!" Herkesi ölümle burun buruna getiren büyük planda sona yaklaşılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey zamanlamadır. Çakırbeyli Ailesi'nin içine yerleştirilmiş düşmanlar tek tek kendini açık etmeye başlamış, Yalçın'ın ele geçirilmesiyle de önemli bilgilere ulaşılmıştır. Kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ramak kaldığını fark eden Hasan, içerideki adamlarına harekete geçme emrini verir. Hızır ise tehlikenin farkındadır, Ünal Kaplan ve Ceylan'ı dikkatli hareket etmesi uyarır. Hızır'ın göz ardı etmemesi gereken asıl şey ise şimdiye kadar gücünü küçümsediği Selda ve Candan'ın özel yetiştirilmiş tetikçiler olmasıdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI; henüz yayınlanmadı ancka yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.