Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 13 Mart 2018 Salı akşamı ATV'de...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. son bölümde: Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içeriden bitirme görevini üstlenen Selda'dır.

Hızır'ın planlarından biri de el koydukları TIR'ın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. TIR'ın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.