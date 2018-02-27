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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.yeni bölüm fragmanında Ekrem şoku!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.yeni bölüm fragmanında Ekrem şoku!

Salı akşamlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. son bölümü ile kafaları iyice karıştırdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.son bölümün hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.yeni bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı...

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 17:00 - Güncelleme: 27-02-2018 17:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.son bölümü ile ekranlara geldi ama ne gelmek. Adeta izleyiciyi ekrana çivileyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.son bölüm adeta yeni olaylara gebe. Ekrem'in tavrındaki değişiklik ve Pudra Hakkı'dan ihanet görmesi işleri çok değiştirecek gibi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.son bölümde neler oldu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Dizinin son bölümünün ardından dizinin fanatikleri hemen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aramaya koyuldular bile. Hadi gelin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.son bölüm özetine bir göz atalım hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.yeni bölüm fragmanını seyredelim.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; 'Hakkı, Ekrem'i sattı' Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ; henüz hayır. Ancak gelir gelmez burada olacak. Takipte kalın!
 
 
 

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