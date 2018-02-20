Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölüm fragmanı Hızır ve Hakkı gırtlak gırtlağa

Hızır'ın başına Pudra Hakkı'dan daha büyük bela gelmedi. Uyuşturucuya savaş açan Hızır'ın en büyük düşmanı Pudra Hakkı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91.son bölümde yaşananlar ise bunun bir göstergesiydi. Sonunda Hızır sinirlerine hakim olamadı... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91.son bölümü yayınlandı ve izleyiciyi ekrana bağladı. Dizi biter bitmez birçok soru havada kalınca izleyici hemen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölüm fragmanı' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama önce gelin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91.son bölümde neler yaşanmış ona bir bakalım ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91.SONİ BÖLÜMDE NELER OLDU; Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden okuyabilirsiniz.