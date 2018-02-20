Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91.yeni bölümde neler olacak Hızır'dan ters köşe

Salı akşamlarının en uzun soluklu dizisi ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlandığı her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde hazırladığı planları birer birer uygulamaya sokan Hızır Çakırbeyli uyuşturucu satıcılarına savaş açmıştı. Yüklü miktarda paralar yatırarak masa üyelerinin arasına dahil olan Pudra Hakkı ise ortalığı karıştırmaya devam etti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91.yeni bölümde neler olacak? Fragmanda Hızır'ın sinirlerine hakim olamadığı görülüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. bölümde meydana gelecek olayların tamamı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK; Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91.YENİ BÖLÜM FRAGMANI





