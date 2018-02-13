Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölümde ortalık karışacak

Salı akşamlarının en iddiaları dizilerinden biri olan ATV'nin fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölümü, geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle yayınlanmamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın izleyicileri durumdan hoşnut olmadı tabi ama nihayet 90.yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89.son bölümünde kaldığı heyecan fırtınasına 90.yeni bölümde de devam edecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölümde neler olacak? Dizi bu akşam olmasına rağmen izleyiciler merak ediyor. Gelin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölümde neler olacak birlikte bakalım.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK; Hızır, Hakkı'nın muhasebecisini alarak ailesinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Meryem ve Ömer'i canı pahasına koruyan Hurşit'in durumu ağırdır. Hastaneden gelecek iyi haberi bekleyen Hızır, diğer taraftan ona rest çeken Şahin Ağa'nın başına buyruk hareket edip kendini tehlikeye atmasından korkmaktadır. Girişeceği savaşta Yaşar ile birlikte hareket etmeyi planlayan Şahin Ağa'yı kararından döndürmek mümkün olmayacaktır. Ekrem, Ünal ile yaptığı toplantıda uzlaşmaya gitmek gerektiğini yineleyerek, Hakkı üzerinden çevirdiği oyununa devam eder. Ünal, Hızır'ı büyük planlarının ortaya çıkmaması için ikna etmek zorundadır. Hızır'ın Servet'e hazırlattığı bomba ise beklenen uzlaşmanın zor olacağının kanıtıdır.