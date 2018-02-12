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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölüm fragmanı yayınlandı işler karışacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölüm fragmanı yayınlandı işler karışacak

Yayınlandığı gün reytingleri silip süpüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ziraat Türkiye kupası nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü çok konuşulacak. İşte Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölüm fragmanı

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 17:11 - Güncelleme: 12-02-2018 00:01

Bu dizi herkesi ekrana kilitliyor. 3 sezondur ATV ekranlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Ömer'in dönüşümüne tanık olan izleyiciler gelecek bölümlerde neler olacağını merak ediyor, bir daha ki haftayı bekleyemiyor. Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle yayınlanamayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme fragmanına bakmadan evvel Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89.son bölümde neler oldu gelin birlikte bakalım

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89.SON BÖLÜMDE NELER OLDU NELER; Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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