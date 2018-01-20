Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23 Ocak 2018 Salı akşamı ATV'de...

ATV'nin salı günleri ilgiyle takip edilen uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya'nın son bölümünde Hızır, uyuşturucu çetelerine karşı mücadele vermesi geceye damga vurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. yeni bölüm fragmanında Çakırbeyli ailesi için teyakkuz başladı. İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler bekledi. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kaldı. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başardı. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesi oldu. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir. Peki Eşkıya'nın 88.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 88.BÖLÜM FRAGMANI

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